Auf der Magdeburger Elbe gab es am Mittwoch einen großangelegten Sucheinsatz nach einer vermissten Person.

Auch mit einem Polizeihubschrauber wurde in Magdeburg auf der Elbe nach einer vermissten Person gesucht.

Magdeburg - Ein Großaufgebot von Rettungskräften auf und an der Magdeburger Elbe hat am Mittwoch (20. Dezember 2023) für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie es auf Nachfrage von der Leitstelle hieß, hatten Passanten gegen 13.20 Uhr nahe der Hubbrücke eine Person im Wasser gesehen und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Die rückten mit einem Großaufgebot an Technik und Einsatzkräften aus, um die vermisste Person zu suchen.

Im Einsatz waren unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie ein Rettungshubschrauber, insgesamt fünf Boote von Polizei, Feuerwehr und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft sowie zahlreiche weitere Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, die an Land die Ufer der Elbe absuchten.

Nach gut zweistündiger intensiver Suche in einem großen Radius konnte die Person nicht entdeckt werden.