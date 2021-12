Eine 58-jährige Frau hat in Magdeburg-Altstadt am Freitagmorgen (24. Dezember 2021) einen Mann mit heruntergelassener Hose gesehen. Sie informierte daraufhin die Polizei. Der 25-jährige Exhibitionist war, laut Polizei, leicht verwirrt.

Magdeburg (vs) - Eine unangenehme Begebenheit hatte eine 58-jährige Magdeburgerin am Freiagmorgen (24. Dezember) in Magdeburg-Altstadt.

Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, begegnete sie auf dem Weg zur Arbeit einem unbekannten Mann. Dieser befand sich mit heruntergelassener Hose auf dem Gehweg und manipulierte an seinem Geschlechtsteil.

Die 58-Jährige informierte die Polizei, welche den 25-jährigen Mann im Nahbereich feststellen konnte. Es handelte sich dabei um einen leicht verwirrten Mann. Dieser wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keinerlei Haftgründe vorlagen.