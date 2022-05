Magdeburg: Jugendliche schlagen  16-jähriges Mädchen mit gefüllter Flasche gegen Kopf

Mehrere Jugendliche haben am Freitag (29. April) einer 16-jährigen Magdeburgerin ihr Mobiltelefon und die Handtasche gestohlen. Zuvor schlugen sie ihr mit einer gefüllten Flasche aus Kunststoff gegen den Kopf.

Magdeburg (vs) - Zu einer Auseinandersetzung ist es am Freitag (29. April) gegen 15 Uhr zwischen einer 16-jährigen Magdeburgerin und vier weiteren Jugendlichen in Magdeburg gekommen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Magdeburg hervorgeht, schlug eine Tatverdächtige der 16-Jährigen eine gefüllte PET-Flasche gegen den Kopf. Daraufhin wurde ihr das Mobiltelefon aus der Hand gerissen und ihre Handtasche entwendet.

Die Polizei konnte vier jugendliche Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren antreffen. Bei den Tatverdächtigen konnten die entwendeten Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden.

Alle vier Mädchen wurden von der Polizei den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Das Raubgut wurde wieder an die 16-Jährige übergeben. Die polizeilichen Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.