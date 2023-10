In der Leibnizstraße in Magdeburg nahm die Polizei einen offenbar psychisch kranken Mann fest. Er hatte eine 14-Jährige zuvor mit einer Schere bedroht.

Die Polizei in Magdeburg nahm in der Leibnizstraße eine Mann in Gewahrsam. Dieser hatte ein Kind mit einer Schere bedroht. Foto: xRolfxPossx

Magdeburg (vs) - In der Leibnizstraße kam es am Sonntagnachmittag, dem 01.10.2023, zu einem Polizeieinsatz. Ein 22-jähriger Mann hatte sich dort gegen 16:10 Uhr bei einem 14-jährigen Kind nach der Uhrzeit erkundigt.



Als die 14-jährige jedoch nicht antwortete, zog der Mann unvermittelt eine Schere bedrohte sie damit. Das Mädchen wollte sich daraufhin entfernen, doch der 22-Jährige lief mit der Schere drohend hinterher und beleidigte sie mehrfach.



Kurz nach dem Eintreffen der Polizei, konnte der psychisch auffällige Mann gestellt werden. Er verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen extrem aggressiv, so dass dieser gefesselt und abtransportiert wurde.



Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.