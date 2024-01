Im Breiten Weg in Magdeburg ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der eine MVB-Haltestelle beschädigt wurde.

Mann will Streit schlichten und wird durch MVB-Haltestelle geschubst (Täterbeschreibung im Artikel)

Magdeburg/DUR. - Im Magdeburger Breiten Weg ist es am Mittwoch gegen 14.50 Uhr zu einem Streit gekommen, an dem insgesamt vier Männer beteiligt waren, so die Polizei.

Zunächst wollte ein 40-Jähriger einem 24-Jährigen eine Tabakdose klauen, woraufhin es zu einer Rangelei zwischen den beiden kam. Als ein 50-jähriger Passant die Situation schlichten wollte und im die Polizei verständigte, wurde er von einem bislang unbekannten Täter angegriffen, der wohl ein Begleiter des 40-Jährigen war. Es kam zu einer Rangelei, bei der beide Männer durch die Verglasung des dortigen Haltestellenhäuschens fielen. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Listemannstraße. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

männlich

circa 30 bis 35 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß,

deutscher Phänotyp

dunkle Jogginghose

Kapuzenpullover

Sowohl der 24- als auch der 50-Jährige wurden bei der Auseinandersetzungen leicht verletzt. Das Polizeirevier Magdeburg leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein und sucht nach Hinweisen zur weiteren Abgangsrichtung sowie Identität des flüchtigen Tatverdächtigen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0391 5463295 entgegengenommen.