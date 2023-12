Nach einem Diebstahl in einer Magdeburger Drogeriefiliale im Breiten Weg sucht die Polizei den mutmaßlichen Täter nun öffentlich. Wer die gesuchte Person erkennt, möge sich bitte bei der Polizei Magdeburg melden.

Die Polizei sucht aktuell einen mutmaßlichen Täter, der in Verdacht steht, in einer Magdeburger Drogeriefiliale teures Parfum geklaut zu haben.

Magdeburg/vs - Bereits am 30. März ereignete sich gegen 18.42 Uhr ein Ladendiebstahl in einer Drogerie-Filiale im Breiten Weg in Magdeburg. Die Polizei fahndet nun anhand von Kameraaufzeichnungen nach dem männlichen Tatverdächtigen.

Die abgebildete Person kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa. 170 bis 180 cm groß, schwarze Kapuzenjacke, dunkelgraue Hose, weiß/blaue Turnschuhe und ein schwarzer Rucksack.

Wer hat diese Person gesehen, die in Verdacht steht, teure Parfumflaschen geklaut zu haben? Foto: Polizei Magdeburg

Der mutmaßlich unbekannte Täter entwendete laut Polizei sieben Flaschen hochwertiges Parfum. Er steckte die Parfümflaschen in seinen Rucksack und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Wer Hinweise zu der Tat oder der gesuchten Person geben kann, möge sich bitte bei der Polizei melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter 0391 - 546 3295 entgegen.