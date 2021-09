Kriminalität Magdeburg: Polizeibekannter 22-Jähriger wird bei Diebstahl erwischt und muss ins Gefängnis

Zwei polizeilich bekannte Magdeburger haben am Freitag (17. September) in einem Einkaufsmarkt in Magdeburg versucht, Zigaretten zu klauen. Die beiden Männer flüchteten, konnten jedoch von der Polizei gestellt werden. Dabei steht der 22-Jährige in Verdacht am Donnerstag an einem Raubdelikt beteiligt zu sein.