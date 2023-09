Nachdem in Magdeburg auf einen Zwölfjährigen mit einer Softairwaffe geschossen wurde, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie sucht Zeugen.

Nach einem Schuss aus einer Softairwaffe auf einen zwölfjährigen Schüler in Magdeburg sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls.

Magdeburg (vs) - Nachdem ein Zwölfjähriger am Donnerstag (14. September 2023) nahe dem Moritzplatz durch einen Schuss aus einer Softairwaffe verletzt worden ist, hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Gegen 12.30 Uhr war der Zwölfjährige mit drei weiteren Schülern in dem Bereich rund um den Moritzplatz unterwegs, als zwei bislang unbekannte Jugendliche auf die Gruppe zukamen.

Nach einem Wortwechsel schoss einer der beiden unbekannten Jugendlichen mit einer Softairwaffe aus nächster Nähe auf den Zwölfjährigen. Der trug laut Polizeisprecher eine Schwellung und Rötung an der Stirn davon. Die Tatverdächtigen flohen daraufhin in unbekannte Richtung und konnten durch die Polizei im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zur Tat und den Tatverdächtigen geben können. Die beiden Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: augenscheinlich im jugendlichen Alter, männlich, dunkelhäutig, schwarzhaarig. Hinweise werden unter 0391-5463295 entgegengenommen.