Magdeburg: Versuchter Diebstahl und Waffenbesitz am Hauptbahnhof

Am Magdeburger Hauptbahnhof wurde am Donnerstag, 3. Februar 2022, ein 39-Jähriger auffällig, der großes Interesse an angeschlossenen Fahrrädern zeigte. Eine Durchsuchung der Polizei ergab, dass er eine geladene Waffe bei sich trug.

Magdeburg (vs) - Ein 39-jähriger Deutscher wurde am Donnerstag, 3. Feburar, gegen 20 Uhr am Magdeburger Hauptbahnhof auffällig. Laut Bundespolizeiinspektion Magdeburg zeigte er großes Interesse an angeschlossenen, hochwertigen Fahrrädern.

Daraufhin kontrollierte die Polizei den Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich auffällig war. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten eine geladene Gasdruckpistole in seinem Rucksack. Die gefüllte Kartusche und ein Magazin, das mit Stahlkugeln befüllt war, befanden sich in der Waffe.

Der Mann bekommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Missachtung der Waffenverbotszone am Hauptbahnhof.