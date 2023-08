Fünf Porsche-Autos sind in der Nacht zum Dienstag von Dieben in einem Autohaus in Magdeburg angegriffen worden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Diebe haben sich offenbar in der Nacht zum Dienstag zu einem Fischzug in einem Magdeburger Autohaus am Werner-von-Siemens-Ring hinreißen lassen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hätten die Langfinger gezielt Porsche-Autos auf dem Gelände des Autohauses angesteuert. Offenbar hatten sie es explizit auf die Scheinwerfer von fünf Neuwagen, davon drei Cayenne und zwei Carrera, abgesehen.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 bei den Beamten zu melden.