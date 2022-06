Magdeburger Feuerwehr muss am frühen Morgen ausrücken

Ein ausgelöster Brandmelder hat am frühen Sonnabendmorgen für einen Feuerwehreinsatz in der Magdeburger Immermannstraße gesorgt.

Zu einem Einsatz ist die Feuerwehr am frühen Sonnabend, 4. September, in die Immermannstraße gerufen worden. Ein Brandmelder hatte Alarm geschlagen.

Magdeburg. - Zu einem Einsatz ist die Magdeburger Feuerwehr am Sonnabend, 4. September, gegen 6 Uhr in die Immermannstraße gerufen worden. In einer Wohnung hatte der Brandmelder Alarm geschlagen. Mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter, rückte die Feuerwehr an. Vor Ort konnten sie kein Feuer feststellen, teilte die Einsatzleitstelle auf Nachfrage mit. Offenbar hatte Rauch den Melder ausgelöst.