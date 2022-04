Graffiti Magdeburger Gesamtschule wird Opfer von Hakenkreuz-Schmierereien und Vandalismus

Eine Gesamtschule am Neustädter See in Magdeburg ist mehrfach Ziel von Vandalismus und Graffitischmierereien geworden. Die Täter haben auf den Boden vor dem Eingang ein Hakenkreuz gesprüht.