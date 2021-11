Mann in Magdeburg stirbt nach Wohnungsbrand

Nach einem Brand in Magdeburg ist ein 56-Jähriger schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann ist dort an seinen Verletzungen gestorben.

Das Feuer in Magdeburg ist am frühen Samstagabend ausgebrochen.

Magdeburg/dpa - Nach einem Brand in seiner Wohnung ist in Magdeburg ein 56 Jahre alter Mann gestorben. Das Feuer brach am frühen Samstagabend aus, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte.

Die Feuerwehr brachte mehrere Bewohner des Hauses in Sicherheit. Darunter war auch der schwer verletzte 56-Jährige. Er wurde in eine nahe gelegene Klinik gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.