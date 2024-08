Magdeburg. - Am Mittwoch sind gegen 11.30 Uhr auf dem Gehweg in der Halberstädter Straße gegenüber der Brunnerstraße in Magdeburg vier Männer in einen Streit geraten.

Laut Polizei griffen sich eine 21 Jahre alte Person sowie ein 65 und ein 66 Jahre alter Mann nach anfänglich nur verbalen Attacken gegenseitig an. Auch ein wohl zufällig vorbeigehender und bislang unbekannter Passant mischte bei den Handgreiflichkeiten mit, heißt es.

Die Situation löste sich den Angaben nach erst auf, als der 66 Jahre alte Mann den Ort verließ und mit einer Schreckschusswaffe in der Hand zurückkehrte. Drei der vier mutmaßlichen Täter sowie die Tatwaffe habe die Polizei auch mithilfe eines Polizeihubschraubers schnappen können.

Der unbekannte Passant wird nun gesucht und kann wie folgt beschrieben werden.

männlich

circa 35 Jahre alt

sportliche Figur

mitteleuropäischer Phänotyp

Tätowierung mit einem Löwenmotiv auf der Brust

weitere Tätowierungen an den Armen

mit Tanktop bekleidet

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter den Stichwörtern "Auseinandersetzung Halberstädter Straße" Hinweise zur Tat oder der tatverdächtigen Person unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.