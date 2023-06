Magdeburg (vs) - Zu einer umfassenden Kontrollaktion in der Hobby- und Berufsschifffahrt in Sachsen-Anhalt ist die Wasserschutzpolizei ausgerückt. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor. Was ihnen dabei begegnete?

Drogen und Alkohol wurden unter den Kapitänen, beispielsweise auf der Elbe, erwartet, bevor die Polizisten zu ihrer Kontrollaktion in sechs Zuständigkeitsbereichen des Landes aufbrachen. Ziel sei es gewesen, durch Sensibilisierung das Verantwortungsbewusstsein der verantwortlichen Fahrzeugführer zu steigern und dadurch die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs zu erhöhen.

Von den 137 Kontrollen, die es bei den Kapitänen gegeben habe, vielen jedoch alle überraschend deutlich aus: Es konnte kein einziger Alkohol- oder Drogenverstoß von den Beamten festgestellt werden, wie es heißt.

Das Befahren der Wasserstraßen orientiert sich allgemein an der Straßenverkehrsordnung.