Mehrere Brände halten Magdeburger Feuerwehr in Atem

Die Feuerwehr war am Montag zu mehreren Bränden im Einsatz. So war im Gebäude des ehemaligen Amtsgerichts am Westring ein Feuer ausgebrochen und auch in einem Hochhaus im Kannenstieg. Ein 14-Jähriger wurde leicht verletzt.

Magdeburg - In einem leerstehenden Bürogebäude am Westring in Magdeburg ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. In dem Haus brannte eine größere Menge Unrat. Die Brandursache stand am Abend noch nicht fest.