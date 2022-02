Mercedes weg: Dreiste Diebe stehlen Auto in Magdeburg

Magdeburg (vs) - Ein 44-Jähriger stellte seinen schwarzen Mercedes am Freitag, den 25. Februar 2022, im Birkholzer Weg in Magdeburg ab. Am Sonntag gegen 11.30 Uhr stellte der Besitzer fest, dass sein abgestelltes Fahrzeug durch unbekannte Täter, auf unbekannte Art und Weise entwendet wurde. Die Magdeburger Polizei wurde daraufhin über den Diebstahl informiert und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug ein.