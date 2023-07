Großeinsatz für die Polizei in Magdeburg. Nach einer Messerstecherei mit einem Verletzten am Montagnachmittag sucht die Polizei den Täter und setzt dabei auch einen Hubschrauber ein.

Magdeburg - Nach einer Messerstecherei in Magdeburg am Montag, 3. Juli 2023, ist der mutmaßliche Täter noch auf der Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es am Nachmittag gegen 14.30 Uhr am Einkaufszentrum Allee-Center in Höhe Kreuzung Breiter Weg/Reuterallee eine Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Männern gegeben.