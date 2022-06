Mit Bierflasche ins Gesicht geschlagen: Polizei sucht in Magdeburg Zeugen

In einer Straßenbahn in Magdeburg kam es zu einer schweren Körperverletzung, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Am Magdeburger Universitätsplatz kam es in einer Straßenbahn zu einer Körperverletzung.

Magdeburg (vs) - Am Montag, 15. Mai, kam es zwischen zwei Personen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 13.20 Uhr soll es in einer Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Norden zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Laut Zeugenaussagen soll ein unbekannter Beschuldigter in der Straßenbahn im Bereich des Universitätsplatzes den 19-jährigen Geschädigten angesprochen haben, so die Polizei.

Unmittelbar daraufhin schlug der Beschuldigte dem Geschädigten mit einer gefüllten Bierflasche in sein Gesicht. Der 19-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich. Der Beschuldigte stieg aus der Straßenbahn an der Haltestelle „Universitätsplatz“ aus und stieg kurze Zeit später in die Linie 9 und fuhr in Richtung Süden. Der Geschädigte wurde ambulant medizinisch behandelt.

Die Polizei sucht Zeugen, welche sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben und mögliche Hinweise zum Tathergang oder dem Beteiligten geben können. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.