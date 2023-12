Magdeburg/vs - Drei Personen versuchten laut Polizei am Donnerstag, dem 28. Dezember, in einem Magdeburger Supermarkt einzukaufen, ohne zu bezahlen. Als sie gegen 13.20 Uhr den vollbeladenen Einkaufswagen aus dem Markt in der Lunochodstraße herausfahren wollten, blieben sie an der geschlossenen Schranke im Kassenbereich hängen.

Daraufhin steckten die Personen mehrere Flaschen Alkohol in ihre Jackentaschen und wollten flüchten. Eine wachsame Mitarbeiterin bemerkte dies. So konnten zwei der drei Personen festgehalten werden. Der dritte mutmaßliche Täter flüchtete allerdings.



Die beiden Ladendiebe leisteten erheblichen Widerstand, so dass zwei Mitarbeiter des Supermarkts leicht verletzt wurden. Als die Polizei eintraf, fand sie auch ein Messer bei einem der Diebe.



Die beiden Täter im Alter von 16 und 20 Jahren wurden von den Beamten auf das Polizeirevier Magdeburg gebracht. Sie erhielten dort die entsprechenden Strafanzeigen.