Was steckt hinter den horrenden Summen für die Sperrmüllabfuhr, die viele Menschen aus Magdeburg nun bezahlen sollen? Wir klären auf. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Immer wieder ist es in letzter Zeit zu Beschwerden von Magdeburgern gekommen. Der Grund: horrende Gebühren, die plötzlich für die Dienstleistung erhoben werden, wie die Stadt mitteilt. Nun hat sich herausgestellt, wie diese hohen Summen zustande gekommen sind.

Bei der Prüfung der Beschwerden habe sich herausgestellt, dass die Sperrmüllabfuhr nicht beim Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb angemeldet sei, sondern bei privaten Dienstleistern. Diese hätten für die Abholung des Mülls Kosten in Rechnung gestellt, so ein Sprecher der Stadt. "Diese Anbieter sind nicht im Auftrag der Stadt tätig", heißt es in einer Mitteilung.

Deshalb warne der Abfallwirtschaftsbetrieb vor Angeboten für die Sperrmüll- und Elektroaltgeräteabholung durch Firmen, die angeblich im Auftrag der Stadt tätig seien. Wer ganz sichergehen wolle, könne die Sperrmüllabholung durch die Stadt unter der Rufnummer 0391-5404688 anmelden. Schriftliche Anmeldungen seien beim Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb in der Sternstraße 13, 39104 Magdeburg möglich. Vor allem im Internet seien Abfallunternehmen tätig, bei deren Inanspruchnahme es zu hohen Rechnungen kommen könne.

Grundsätzlich gelte, so die Stadt, dass eine offizielle Sperrmüllabfuhr der Landeshauptstadt ohne zusätzliche Gebühr für Magdeburger Haushalte im Internet nur unter www.magdeburg.de/sab/sperrmuell angemeldet werden könne. Kunden könnten an dieser Stelle pro Jahr zweimal bis zu 2 Kubikmeter oder einmal bis zu 4 Kubikmeter Sperrmüll ohne zusätzliche Gebühr abholen lassen.