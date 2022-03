Nach Einbruch in Magdeburger Kiosk: Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Nach einem Einbruch in einen Magdeburger Kiosk wurden zunächst drei junge Männer gestellt. Sie hatten Einbruchswerkzeug im Gepäck. Da sie sich nicht zu der Tat äußerten kamen sie wieder auf freien Fuß.

Nach dem Einbruch in einen Kiosk in Magdeburg wurden zunächst drei Tatverdächtige von der Polizei gestellt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Einbruch in einen Magdeburger Kiosk ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Dies teilte eine Sprecherin des Polizeireviers Magdeburg mit.

Demnach hätten die Täter zunächst versucht, die Metallvergitterung eines Fensters zum Kiosk aufzuhebeln. Kurz darauf wurde in Tatortnähe ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt, in welchem sich drei junge Männer im Alter von 20, 31 und 34 Jahren befanden. Bei der Kontrolle durch die Polizisten wurde das Fahrzeug durchsucht und Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Bisher äußerten sich die drei Männer nicht zum Einbruchsversuch und wurden nach Feststellung der Identität aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Die Polizei erbittet mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen und dem betreffenden Fahrzeug unter der Telefonnummer 0391-5463295.