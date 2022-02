Nach Flucht aus dem Gefängnis: Jugendlicher in Magdeburg gefasst

Ein 17-Jähriger, der zuvor aus der Jugendarrestanstalt Halle flüchtete, konnte am Mittwoch, 9. Februar, in Magdeburg festgenommen werden.

Ein 17-jähriger Magdeburger ist am Donnerstag, 3. Februar, aus der Jugendarrestanstalt geflüchtet. In Magdeburg konnte er von der Polizei gefasst werden.

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag, 3. Februar, flüchtete ein 17-jähriger Magdeburger aus der Jugendarrestanstalt in Halle. Knapp eine Woche später konnte der Jugendliche am Mittwoch, 9. Februar, gegen 11 Uhr in Magdeburg festgenommen werden.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen wurde der Magdeburger laut Polizeibericht an seiner Wohnanschrift angetroffen. Dort wurde er widerstandslos von der Polizei festgenommen.

