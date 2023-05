Nach Streit in Magdeburg: Mann greift Jugendliche und Polizei auf Spielplatz an

Magdeburg (vs) - Ein Mann hat am Montagabend offenbar zwei Jugendliche auf einem Spielplatz in der Straße An der Kanonenbahn in Magdeburg angegriffen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach gerieten der Erwachsene und zwei Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache in Streitigkeiten. Kurz darauf soll der Erwachsene die Jugendlichen und einen Zeugen, der dazwischen gehen wollte, angegriffen haben.

Als er offenbar auch versuchte, die eingetroffene Polizisten anzugreifen, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt, wie es von Seiten der Beamten heißt.

Der Erwachsene war den Angaben zufolge mit einem Wert von 1,53 Promille betrunken.