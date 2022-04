Nach Zeugenaufruf: Vermisste 79-jährige Magdeburgerin wieder aufgetaucht

Magdeburg (vs) - Eine 79-jährige Frau wurde seit Dienstag, 5. April 2022, vermisst. Die Magdeburgerin war seit circa 15.20 Uhr nicht mehr in ihrer Wohneinrichtung zusehen, die sich in der Nähe der Sojusstraße befindet. Am 06. April 2022 gegen 18.15 Uhr konnte die Vermisste durch die Polizei unverletzt aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe.