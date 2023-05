Neustädter Platz Spenden für Behinderte? Trickbetrüger ergaunert in Magdeburg Tausende Euro

Schmuck im Wert von Tausenden Euro hat ein Trickbetrüger am Neustädter Platz in Magdeburg von einer Frau gestohlen. Sie ließ den Mann in ihre Wohnung. Wir geben Ihnen die Beschreibung des Kriminellen.