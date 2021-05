Öffentlichkeitsfahndung: Einbruch bei der Abfallentsorgung in Wanzleben

In der vergangenen Nacht verschafften sich Diebe Zutritt in die Räume der Abfallentsorgung in Wanzleben. Nach Angaben der Polizei, versuchten die Täter den Tresor zu knacken.

Wanzleben (vs) - In der Nacht zum 23.05. brachen unbekannte Täter in den Abfallentsorgungsbetrieb Bördekreis in Wanzleben ein.

Es wurde eine Eingangstür aufgehebelt und alle Räumlichkeiten durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor aufgeflext. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann zurzeit noch nicht gesagt werden.

Hinweise zur Tat und zu möglichen Täter werden unter der Telefonnummer 03904/478-0 durch das Polizeirevier Börde entgegengenommen.