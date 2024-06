22 Jahre alte Syrerin in Begleitung ihrer Tochter in Magdeburg attackiert

Eine 22 Jahre alte Frau aus Syrien ist in Begleitung ihrer Tochter an der Bushaltestelle Scharnhorstring in Magdeburg angegriffen worden. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Magdeburg/DUR. - Eine 22 Jahre alte Frau aus Syrien ist am Donnerstagnachmittag in Begleitung ihrer Tochter an der Bushaltestelle Scharnhorstring in Magdeburg angegriffen worden. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge warteten Mutter und Tochter auf den Bus. Dann sei die 22-Jährige nach einem kurzen Streit von zwei zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Frauen mit "fremdenfeindlichen Äußerungen" beschimpft und körperlich angegriffen worden.

Erst als ein Zeuge interveniert habe, hätten die Frauen aufgehört, hieß es. Die junge Syrerin wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Polizei geht von einem politisch motivierten Angriff aus.

Am Freitag konnten die Beamten zwei Beschuldigte im Alter von 29 und 50 Jahren ermitteln. Zur genaueren Rekonstruktion der Tat sucht die Polizei nun Zeugen. Den Angaben zufolge sollen mehrere Personen sollen die Tat beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich unter den Stichwörtern "Bushaltestelle Scharnhorstring" unter der Rufnummer 0391/5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.