Magdeburg (vs) - Raubstraftat in Magdeburg: Am Mittwoch, 5. Juli, kam es gegen 22.20 Uhr in einer Grünanlage in der Wiener Straße / Am Fuchsberg zu einem Raubdelikt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der 18-jährige Geschädigte von vier männlichen Personen grundlos angesprochen und in der weiteren Folge bedrängt. Eine Person hielt den Geschädigten sodann fest, während ein weitere Person die Bauchtasche der jungen Frau nach Gegenständen durchsuchte. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit einer Zigarettenschachtel in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach der Tätergruppierung verlief erfolglos, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.) männlich, circa 20 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Haare, trug ein schwarzes Hugo-Boss T-Shirt mit roter Aufschrift

2.) männlich, circa 20 Jahre alt, Vollbart

Der Geschädigte blieb unverletzt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.