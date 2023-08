Magdeburg/Dessau/Giersleben (vs) - Ein 19-Jähriger hat sich am 3. August mehrfach daneben benommen. Erst entwendete er gegen 15.15 Uhr in einem Backwarengeschäft nahe des Magdeburger Hauptbahnhofes Waren ohne diese zu bezahlen. Daraufhin sprach eine Zeugin eine in der Nähe befindliche Streife der Bundespolizei an und bat um Unterstützung.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Straftatverdächtigen verlief vorerst erfolglos. Keine drei Stunden später nutzte der 19-Jährige jedoch einen Zug auf der Strecke von Aschersleben erneut in Richtung Magdeburg. Ein Zugticket konnte der 19-Jährige bei der Fahrscheinkontrolle nicht vorweisen. Diese bot dem jungen Mann daraufhin zwei Optionen an: Die Weiterfahrt bis zum Hauptbahnhof Magdeburg und die damit verbundene Personalienfeststellung durch die Bundespolizei oder den Zug beim nächsten Halt unverzüglich zu verlassen.

Beide Möglichkeiten missfielen dem Heranwachsenden. Sein Verhalten wurde zunehmend unkooperativer, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein im Zug anwesender Lokführer unterstützte die Zugbegleiterin beim Herausschmeißen des Unruhestifters am Haltepunkt Giersleben. Unvermittelt drehte sich der von der

Weiterfahrt Ausgeschlossene um, schlug dem Zugführer mit der Faust gegen das Kinn und eilte davon. Im Weiteren wurden bekannt, dass der Gesuchte anschließend in eine Bahn von Giersleben nach Dessau Hauptbahnhof gestiegen sein sollte. Einsatzkräfte des dort zuständigen Bundespolizeirevieres empfingen ihn daraufhin.

Der aus Serbien stammende Mann wurde zur

Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle am Bahnhof genommen. Er erhält Strafanzeigen wegen Diebstahls, Erschleichen von Leistungen sowie Körperverletzung.