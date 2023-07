In Magdeburg ist ein 20-Jähriger nach einem Angriff verletzt worden, so die Polizei.

Magdeburg (vs) - Bei einem Angriff auf einen 20-jährigen Mann in Magdeburg wurde dieser verletzt. Am Samstag, 1. Juli, kam es im Tatzeitraum zwischen 3.30 bis 4.00 Uhr im Bereich der „Halberstädter Straße“ / „Hellestraße“ zu einer Attacke, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Dort wurde ein 20-jähriger Magdeburger durch einen bisher unbekannten Täter mehrfach mit einem nicht näher beschriebenen Gegenstand geschlagen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- augenscheinlich europäischer Phänotyp

- schwarzer Pullover

- schwarze Jeanshose

Dieser verließ den Tatort anschließend in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde nach ambulanter Behandlung in einem städtischen Krankenhaus entlassen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.