Magdeburg (vs) - Am Dienstag, 28. März, beobachtete gegen 19.00 Uhr ein Zeuge einen auffälligen Autofahrer auf der A2 bei Magdeburg. Er verständigte die Polizei und beobachtete den Autofahrer, bis dieser auf den Magdeburger Ring abfuhr.

Die eingesetzten Polizeibeamten vermuteten, dass der Autofahrer zur Meldeadresse des Fahrzeughalters fährt. Die Vermutung bestätigte sich. Kurz bevor der Autofahrer zu Hause ankam, stellten die Polizeibeamten ihn in der Junkerssiedlung fest und kontrollierten.

Zwar verweigerte er einen Atemalkoholtest, jedoch lagen deutliche Anhaltspunkte für einen Alkoholkonsum vor. Die Polizeibeamten verbrachten ihn in ihre Dienststelle, um eine Blutprobenentnahme durchführen zu lassen, und entzogen ihm vorläufig seine Fahrerlaubnis. Weitere Ermittlungen dauern an, so die Polizei in einer Pressemitteilung.