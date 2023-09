Am Dienstag, 5. September, geriet ein Auto gegen 5.30 Uhr im August-Bebel-Damm in Magdeburg ins Gleisbett der Straßenbahn, so die Polizei.

Magdeburg (vs) - Nach einer Irrfahrt eines Autofahrers in Magdeburg kam es in den frühen Morgenstunden des 5. Septembers zu Verkehrsbehinderungen. Ein Autofahrer kam im August-Bebel-Damm in Magdeburg ins Gleisbett der Straßenbahn, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Das Auto fuhr sich fest und musste geborgen werden. Die Polizei leitete im Rahmen der Unfallaufnahme ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 56-jährigen Fahrer ein.

Magdeburg: Morgendlicher Berufsverkehr stark beeinflusst

Die Störung dauerte laut MVB bis 7.10 Uhr. Neben der Behinderung der Straßenbahnlinie 10, die dann nur verkürzt bis Zoo fahren konnte, war auch die morgendliche Ausfahrt aus dem Betriebshof betroffen.

Insgesamt 17 Züge konnten so nicht auf Strecke geschickt werden. Circa jede vierte Bahn fehlte im Netz, was zu größeren Ausfällen im morgendlichen Berufsverkehr führte. Die fehlenden Züge wurden ab 7.10 Uhr in den Fahrplan eingetaktet. Gegen 9.30 Uhr war auf allen Linien wieder ein fahrplanmäßiger Verkehr möglich.