Ein Fotograf von Abrisshäusern hat sich in Magdeburg in Lebensgefahr gebracht.

Bilder von Abrisshäusern: Fotograf in Magdeburg begibt sich in Lebensgefahr

In Magdeburg hat sich ein Mann in Lebensgefahr gebracht, weil er Fotos von Abrisshäusern machen wollte.

Magdeburg (vs) - Die Bundespolizei in Magdeburg erhielt am 25. Juli gegen 17.50 Uhr einen Anruf, dass sich zwei Männer zu Fuß vom Bahnhof Magdeburg Neustadt in Richtung Bahnhof Magdeburg Rothensee in der Nähe der Gleise befinden.

Auf der Suche wurde dort ein 21-Jähriger festgestellt, der angab, Abrisshäuser zu fotografieren.

Die bestätigte eine Überprüfung seiner Kamera. Auf die Frage bezüglich der zweiten Person gab der Mann an, dass er allein unterwegs gewesen sei. Eine zweite Person wäre tatsächlich entlang der Strecke gelaufen, hat sich aber selbstständig aus

der Gefahrenzone bewegt. Dieser konnte durch die Polizeibeamten nicht mehr aufgefunden werden.

Der 21-Jährige wurde durch die Polizei über die Gefahren belehrt. Nach aktuellen Erkenntnissen gab es keinerlei Einschränkungen im Bahnverkehr. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei

erneut darauf hin: Bahnanlagen sind kein freies Gelände! Menschen begeben sich mit ihrem Handeln unbewusst in Lebensgefahr. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann.

Dem 21-Jährigen droht indessen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.