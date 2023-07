Unbekannte Täter haben aus einem Tresor in Magdeburg eine vierstellige Summe an Bargeld gestohlen.

In einem Vereinsgebäude in Magdeburg wurde eingebrochen.

Magdeburg (vs) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntagabend, 2. Juli, bis Montagmorgen, 3. Juli, in ein Vereinsgebäude in der Wiedersdorfer Straße eingebrochen und entwendeten Bargeld aus einem Tresor.

Die Täter drangen zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 6.00 Uhr, mit Werkzeugen gewaltsam über ein Fenster in das Vereinsgebäude ein. Im Vereinsgebäude wurden Schubladen und Schränke durchsucht sowie ein Tresor gewaltsam geöffnet. Die entwendeten aus dem Tresor eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort.

Durch Polizeibeamte des Polizeireviers Magdeburg wurden am Tatort Spuren gesichert und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung.