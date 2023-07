Bei einer Hausdurchsuchung in Magdeburg wurde bei einem Dealer eine große Menge an Drogen gefunden.

Drogendealer mit Todesdroge "Blue Punisher" bei Hausdurchsuchung in Magdeburg erwischt

In Magdeburg wurde ein Dealer von der Polizei geschnappt.

Magdeburg (vs) - Ermittler des Polizeireviers Magdeburg nahmen am 5. Juli einen Beschuldigten vorläufig fest, der im Verdacht steht, im Bereich des Moritzplatzes mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Nachdem es mehrere Hinweise auf einen Betäubungsmittelhändler im Bereich des Moritzplatzes gab, leitete die Polizei Ermittlungen ein. Als die Identität eines Beschuldigten und der Standort seiner tatsächlich genutzten Wohnung aufgedeckt wurden, durchsuchte die Polizei laut einer Pressemitteilung seine Wohnung. Währenddessen versuchte der Beschuldigte zu fliehen, was durch schnelles Reagieren der Polizeibeamten verhindert werden konnte.

Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei rund 370 Gramm Amphetamin, 45 Gramm Crystal Meth, 150 Gramm Cannabis, diverse Ecstasy-Tabletten, darunter der sogenannte „Blue Punisher“, sowie eine vierstellige Bargeldsumme sicher.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde der Beschuldigte durch einen Haftrichter in Untersuchungshaft in eine JVA gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an.