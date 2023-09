Nachdem in Magdeburg eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt wurde, flüchtete dieser.

Fahrradfahrerin nach Unfall mit Lkw in Magdeburg schwer verletzt - Fahrerflucht

Eine Fahrradfahrerin wurde in Magdeburg nach einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt.

Magdeburg (vs) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen, 8. September, auf der Brenneckestraße in Magdeburg. Gegen 7.30 Uhr wurde laut Pressemitteilung der Polizei eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Der beteiligte Lkw-Fahrer beging Fahrerflucht.

Nun sucht die Magdeburger Polizei zur Aufklärung des Unfalls nach weiteren Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein wohl ausländischer Lkw mit Anhänger die Brenneckestraße in Richtung Halberstädter Straße. An der Tangentenauffahrt in Richtung Stendal bog der Lkw nach rechts ab.

Magdeburg: Lkw-Fahrer flüchtet vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Hierbei übersah der Lkw-Fahrer eine 39-jährige Magdeburgerin, welche mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Brenneckestraße in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, wobei die 39-jährige Fahrradfahrerin stürzte und durch den Anhänger des Lkw schwer verletzt wurde, sodass die junge Frau in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Lkw flüchtete vom Unfallort über die B 71 in Richtung Norden.

Zwar konnte kurz nach der Meldung des Verkehrsunfalls ein auf die von Zeugenaussagen zutreffender Lkw durch eine Streife der Polizei im Bereich Wolmirstedt angehalten und kontrolliert werden, die Beamten bitten dennoch um weitere Hinweise.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder eine genaue Beschreibung des Lkw und Anhängers oder des Fahrers geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.