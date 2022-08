Magdeburg (vs) - Seit Freitagabend, 29. Juli, gegen um 22.20 Uhr wird ein 13-jähriges Kind aus Magdeburg vermisst. Das vermisste Kind ist circa 175 Zentimeter groß, hat ein schlankes Erscheinungsbild und lange dunkelblonde Haare. Vermutlich trägt sie Kreolen in ihren Ohren, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die 13-jährige Magdeburgerin hatte letztmalig ein schwarzes bauchfreies T-Shirt, eine blaue Jeans und weiße Sneaker an.

So sieht die Gesuchte aus. Foto: Polizei Magdeburg

Die Polizei bittet alle Personen, die Hinweise zum Verbleib geben können, sich bei der Polizei Magdeburg unter der Rufnummer 0391 / 546 3295 oder bei allen anderen Polizeidienststellen zu melden.