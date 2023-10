Gleich drei Mal wurden Personen in nur kurzer Zeit ausgeraubt. Die Masche ähnelte sich in allen drei Fällen.

Jugendbande in Magdeburg unterwegs? Drei Raubstraftaten an einem Wochenende

In drei Fällen wurden in Magdeburg laut Pressemitteilung der Polizei ausgeraubt.

Magdeburg/vs - Rund um das Wochenende vom 14. bis 15. Oktober kam es in Magdeburg unter anderem zu drei ähnlichen Raubdelikten.

Zunächst am Freitag, 13. Oktober, wurden gegen 4.20 Uhr in der Erich-Weinert-Straße zwei Geschädigte im Alter von 23 und 29 Jahren durch drei unbekannte Täter angesprochen und ausgeraubt. Wenig später gegen 5.30 Uhr in der Wesleber Straße traten zwei unbekannte Täter in Erscheinung und raubten von einer 57-Jährigen einen geringen Bargeldbetrag.

Am Sonntag, 15. Oktober, kam es gegen 5.00 Uhr in der Warschauer Straße abermals zu einem Raubdelikt, bei dem drei Täter erneut einen geringen Bargeldbetrag von einer 15-Jährigen raubten.

In allen drei Fällen wurden die Täter als jugendlich und maskiert beschrieben, weshalb ein Zusammenhang momentan nicht ausgeschlossen werden kann und Bestandteil weiterer Ermittlungen ist. Das Polizeirevier Magdeburg nimmt sachdienliche Hinweise zu den einzelnen Taten oder tatverdächtigen Personen unter 0391/546-3295 entgegen.