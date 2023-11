Vier Täter haben einem Jugendlichen in Magdeburg eine Musikbox geklaut, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Jugendlicher wird an Straßenbahnhaltestelle in Magdeburg ausgeraubt

Magdeburg/vs - An der Haltestelle St.-Josef-Straße in Magdeburg kam es laut Polizei am Samstagabend, 11. November, gegen 21.25 Uhr zu einem Raubüberfall. Ein Jugendlicher stieg an der Haltestelle mit den vier unbekannten Tätern aus dem Bus aus. Durch einen der Täter wurde der Geschädigte zunächst angesprochen und durch die weiteren Personen festgehalten.

Dem Jugendlichen wurde seine mitgeführte schwarzen Musikbox

(Hersteller: JBL) entrissen, welche er mit einem Tragegurt um die Schulter trug. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter in den naheliegenden Skatepark.

Der Jugendliche blieb unverletzt und erstatte anschließend Anzeige. Die Täter wurden als männlich und im jugendlichen Alter beschrieben. Die Personen waren dunkel bekleidet.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Magdeburg rund um die Uhr persönlich, telefonisch (0391/546-3295) oder per Elektronischem Polizeirevier entgegen.