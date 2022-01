Polizei Magdeburg: 70-Jährige wird ausgeraubt - Zeugen gesucht

Magdeburg (vs) - Am Freitag, 14. Januar, kam es gegen 11.15 Uhr im Bereich der „Lumumbastraße“ zu einem Raub. Die 70-jährige Geschädigte hielt beim Überqueren der „Lindwurm-Brücke“ zur Tatzeit eine Geldbörse in der Hand.

Nach Angaben des Opfers näherten sich ihr zunächst zwei männliche Personen. In der weiteren Folge wurde der Geschädigten von einem Täter die Geldbörse entrissen, die Geschädigte dabei leicht am Finger verletzt, so die Poliei in einer Pressemitteilung. Der Täter verließ mit seiner Begleitperson den Tatort in Richtung „Lumumbastraße“ und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.

Der Täter wurde wie folgt von der Geschädigten beschrieben: er ist circa 17 bis 20 Jahre alt und rund 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er hat eine schlanke Gestalt und einen deutschen Phänotyp. Er trug eine dunkle Jacke und Hose sowie einen Rucksack.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden