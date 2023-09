Gefahrenlage! Darum ist die Magdeburger Klosterwuhne weiträumig abgesperrt

In der Klosterwuhne in Magdeburg ist offenbar ein Sprengsatz im Keller der alten SED-Parteischule entdeckt worden. Der Gefahrenbereich ist von der Polizei weiträumig abgesperrt worden.

In der ehemaligen SED-Parteischule in der Klosterwuhne in Magdeburg ist im Keller offenbar ein Sprengsatz gefunden worden. Die Polizei hat das Areal abgeriegelt. Foto:

Magdeburg (vs) - Derzeit läuft offenbar ein groß angelegter Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Klosterwuhne in Magdeburg. Der Grund: Möglicherweise wurde am Mittag durch Bauarbeiter ein Sprengsatz im Keller der ehemaligen SED-Parteischule gefunden, wie aus Volksstimme-Informationen hervorgeht. Um eine Weltkriegsbombe soll es sich aber nicht handeln.

Die Magdeburger Klosterwuhne ist rund um die ehemalige SED-Parteischule weiträumig von der Polizei abgeriegelt worden. Es soll einen Bomben- und Sprengstofffund geben. Foto: Thomas Schulz

Auf Nachfrage der Volksstimme bestätigten Polizei und Einsatzleitstelle dies noch nicht. Allerdings hat die Polizei eine Warnung via Meldung herausgegeben, dass zwischen Pablo-Neruda-Straße und Schöppensteg in beiden Richtungen ein Polizeieinsatz läuft und Autofahrer gebeten werden, das dort voll gesperrte Gebiet weiträumig zu umfahren.

Sprengstoff in der Magdeburger Klosterwuhne: Polizei sperrt Straßen um Ex-SED-Gebäude ab

Darüber hinaus sprechen die Magdeburger Verkehrsbetriebe aktuell von einem möglichen Bomben- und Sprengstofffund. Die Verkehrsbetriebe umfahren aktuell das Gebiet. Dies betrifft der Meldung zufolge vor allem die Linie 10.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe warnen vor einem möglichen Bomben- und Sprengstofffund im Bereich der Rostocker Straße in Magdeburg, die benachbart zur ehemaligen SED-Parteischule in der Klosterwuhne liegt. Screenshot: MVB-Störungsmelder, abgerufen um 13.16 Uhr

"Linie 10: Möglicherweise Bomben- und Sprengstoff-Fund im Bereich Rostocker Straße. Wir fahren von Sudenburg Richtung Kastanienstraße", so die MVB via Störungsmelder. "Ab Kastanienstraße fahren wir zum Neustädter See. Eine Bahn pendelt zwischen Barleber See und Pettenkofer Straße." Die Rostocker Straße liegt benachbart zur Klosterwuhne und der ehemaligen SED-Parteischule.

Auch die Polizei hat den möglichen Gefahrenbereich im Radius von 200 Metern rund um die ehemalige Parteischule weiträumig abgesperrt.