Polizei Magdeburg fahndet nach aggressivem Ladendieb

In Magdeburg ist am 6. August 2021 ein aggressiver Ladendieb aufgefallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg (vs) - In der Mittagszeit des 6. August 2021 kam es zu einem Ladendiebstahl im Allee-Center in Magdeburg. Der der Polizei bislang unbekannte Beschuldigte steckte Waren in eine Einkaufstasche und versuchte damit zu flüchten.

Als die 32-jährige Verkäuferin den Dieb stellte, kam es zum Gerangel. Hierbei kam der Verkäuferin ein 49-jähriger Passant zu Hilfe. Infolgedessen musste der Dieb seine Beute zurücklassen. Bevor der Dieb vom Tatort flüchtete, bedrohte er den Passanten.

Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 1,80 Meter

schlank

30 bis 40 Jahre

südländische Erscheinung

weißes T-Shirt mit schwarzen Punkten

helle Hose

Die Polizei bittet, Personen, welche Angaben zu der Tat oder dem Täter geben können, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Die zuständige Polizeidienststelle kann unter der Rufnummer: 0391 / 546 – 3292 erreicht werden.