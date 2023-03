Eine Drohne unterstützte erstmals die Polizeikontrollen auf der A2. Insbesondere Abstandsverstöße zwischen Lkw wurden so genauer festgestellt.

Magdeburg (vs) - Fünf Stunden kreiste am Donnerstag, 30. März, ab 9 Uhr eine Drohne der Polizei über der A2 nahe Magdeburg und überwachte zwischen den Anschlussstellen Bornstedt und Irxleben den fließenden Verkehr aus der Luft, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilt.

Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst (ZVAD) setzte an dem Vormittag bei Lkw-Kontrollen erstmals neue Technik ein: Eine Drohne und ein neuer Sensorik-Koffer unterstützten die Beamten vor Ort. Lkw, welche den Mindestabstand von 50 Metern zum Vordermann unterschritten, wurden in die Kontrollstelle gelotst und kontrolliert, so die Polizei.

Insgesamt zwölf Abstandsverstöße, drei Verstöße gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten im Güterkraftverkehr und sechs Verstöße wegen fehlerhafter Ladungssicherung sowie Überschreitung der Geschwindigkeit waren dann das Ergebnis der Kontrollaktion. 19 Lkw aus sechs verschiedenen Nationen wurden überprüft. 13 davon wurden beanstandet, drei durften nicht weiterfahren. Aufgrund fehlerhafter Ladungssicherung wurde den Fahrern bis zur Mängelbeseitigung die Weiterfahrt untersagt, teilt die Polizei mit.

LKW-Kontrolle: Drohne und Sensorik-Koffer

Neben der Drohne wurde auch erstmals ein neuer Sensorik-Koffer für die Kontrollen eingesetzt und getestet. Der Koffer ermöglicht den Beamten per Fernauslese mögliche Manipulationen am Fahrtenschreiber frühzeitig zu erkennen.