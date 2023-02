Zu einem räuberischen Diebstahl ist es laut Pressemitteilung der Polizei in Magdeburg gekommen.

Ein 23-Jähriger hat in Magdeburg einen Supermarkt mit einem Messer ausgeraubt.

Magdeburg (vs) - Am Montag, 27. Februar, entwendete gegen 13.30 Uhr ein 23-jähriger Magdeburger aus einem Supermarkt nahe der Leipziger Straße Lebensmittel mit einem Wert im unteren dreistelligen Bereich. Nachdem er von zwei Mitarbeitern beim Verlassen der Filiale angesprochen wurde, zog er ein Messer und führte Stichbewegungen in Richtung der Mitarbeiter aus, ohne sie zu verletzen.

Anschließend flüchtete er kurzzeitig, jedoch hielten die Mitarbeiter Blickkontakt zu ihm. Mit Hilfe weiterer Passanten konnte der 23-Jährige zu Boden gebracht, festgehalten und ihm das Messer abgenommen werden. Die hinzugerufene Polizei übernahm den 23-Jährigen und stellte fest, dass er scheinbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Nach Ende der polizeilichen Maßnahme wurde er entlassen und muss sich als Beschuldigter in einem Strafverfahren verantworten, heißt es am Ende der Pressemitteilung.