Betrüger haben es in Magdeburg auf eine Frau abgesehen. Nach einem Schockanruf willigte die Magdeburgerin ein, einen hohen Geldbetrag auszuhändigen.

Magdeburg (vs) - Eine Magdeburgerin erhielt am Mittwoch, 2. August gegen 9.30 Uhr in Reform einen Schockanruf von bislang unbekannten Tätern.

Demnach hätte ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nun per Kaution in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrages der Untersuchungshaft entkommen.

Die Magdeburgerin willigte einer Übergabe des Geldes ein, sodass eine Tatverdächtige mit folgender Personenbeschreibung bei ihr erschien und das Geld abholte: weiblich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, schlanke Gestalt, dunkles Oberteil, helle Hose, blauer Anglerhut. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein, heißt es in einer Pressemitteilung.