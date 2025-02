Angriff in Magdeburg Mann schießt in Neu Olvenstedt mit Gasdruckpistole auf Schüler

Ein 30-Jähriger soll am Freitagnachmittag in Magdeburg mit einer Gasdruckpistole auf eine Gruppe Schüler geschossen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann schießt in Neu Olvenstedt mit Gasdruckpistole auf Schüler

Angriff in Magdeburg

Am Freitagnachmittag soll ein Mann im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt mit einer Gasdruckpistole auf Schüler geschossen haben.

Magdeburg. Am Freitagnachmittag soll ein Mann in Magdeburg mit einer Gasdruckwaffe auf Jugendliche geschossen haben. Dies teilt die Polizei mit.

Zuvor, gegen 13.30 Uhr, hatte es laut Polizei im Olvenstedter Scheid eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 30-Jährigen und den Schülern gegeben. Daraufhin habe der Mann eine Pistole gezogen und damit von seinem Balkon im sechsten Obergeschoss etwa zehn Mal auf die Jugendlichen geschossen, so die Polizei.

Die Jugendlichen seien dabei nicht verletzt worden, sie meldeten sich umgehend bei der Polizei. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnung des vermeintlichen Schützen. Der 30-Jährige habe zunächst alles bestritten und sich unkooperativ gezeigt, so die Polizei.

Jedoch konnten die Polizisten in der Wohnung besagte Gasdruckpistole sowie etwa 500 Schuss Munition in Form von Soft-Air-Kugeln finden. Auch eine Gaskartusche, ein Pfefferspray und zwei Schlagringe habe der Mann in seiner Wohnung gelagert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, gegen den 30-Jährigen wurde Strafanzeige gestellt.