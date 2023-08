Im Allee-Center in Magdeburg soll es zu einer Raubstraftat gekommen sein, so die Polizei. Der Täter wurde geschnappt - durch Passanten.

Magdeburg (vs) - Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein 66- jähriger Magdeburger am 31. Juli gegen 19.30 Uhr ein Bekleidungsgeschäft im Allee-Center in Magdeburg, um seine dort arbeitende Frau abzuholen. Dabei sah er, dass ein Mann hinter dem Kassenbereich hervor lief und fluchtartig den Laden verließ.

Daraufhin eilte der Mann dem Beschuldigten hinterher und forderte weitere Passanten auf, ihn zu unterstützen. Der Beschuldigte flüchte aus dem Einkaufszentrum in Richtung des Alten Marktes. Auf dem Weg unterstützte den 66-Jährigen ein 16-jähriger Tourist aus Gdansk/Danzig (Polen). Gemeinsam konnten sie den flüchtenden Mann erwischen. Ein ebenfalls hinzugerufener Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums konnte den Beschuldigten, welcher sich aggressiv verhalten haben soll, fesseln und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach Rücksprache mit der Mitarbeiterin des Ladens soll der Beschuldigte sie im Kassenbereich zu Boden gestoßen haben und im weiteren einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet haben. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Bei dem rumänischen Beschuldigten wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag sichergestellt. Im Anschluss wurde der Beschuldigte festgenommen in das Zentrale Polizeigewahrsam verbracht. Der zuständige Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann. Dieser befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für die Zivilcourage, so die Beamten in einer Pressemitteilung.