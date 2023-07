Unfall in Magdeburg: Am Sonntag, 30. Juli, ist eine Radfahrerin in der Olvenstedter Chaussee schwer verletzt worden.

In der Olvenstedter Chaussee in Magdeburg kam es zu einem schweren Unfall.

Magdeburg (vs) - Bei einem Unfall am Sonntag, 30. Juli, wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein Autofahrer nach links auf das Gelände einer Tankstelle in der Olvenstedter Chaussee in Magdeburg ab. Dabei kollidierte er mit einer ihm entgegenkommende Radfahrerin.

Letztere wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Weitere Ermittlungen dauern an, heißt es in einer Pressemitteilung.