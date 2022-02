Polizei sucht an Salbker Seen in Magdeburg nach vermisstem Rentner

Magdeburg - Am Freitag, 11. Februar 2022, wird die Suche nach dem vermissten Magdeburger fortgesetzt. Wie eine Reviersprecherin der Volksstimme sagte, suche die Wasserschutzpolizei Magdeburg zur Stunde die Salbker Seen nach der vermissten Person ab. Bislang ohne Erfolg.

Bereits am Donnerstag gab es umfangreiche Suchmaßnahmen. So kamen ein Hubschrauber und ein spezieller Spürhund zum Einsatz. Der Magdeburger konnte allerdings nicht gefunden werden.

Spuren führen Richtung Salbker Seen

Der 80-Jährige aus Magdeburg-Fermersleben wurde in den Mittagsstunden des 10. Februar 2022 als vermisst gemeldet. Die Polizei überprüfte zunächst unter anderem bekannte Aufenthaltsorte des Mannes, ohne Erfolg.

Am Freitag sei die Suche auf den Bereich der Salbker Seen ausgeweitet worden, weil sich der Spürhund in diese Richtung bewegt hatte. Der gesuchte Rentner ist 1,75 Meter groß und schlank. Er trägt eine Halbglatze mit grauem Haaransatz, einen Schnauzbart und ist wahrscheinlich mit einem blauen Klappfahrrad unterwegs. Der 80-Jährige benötigt Medikamente, sagte die Polizeisprecherin weiter.

Das ist der 80-jährige, der in Magdeburg aktuell gesucht wird. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort an die Polizei. Foto: Polizei

Wer hat den Gesuchten gesehen?

Die Polizei bittet alle Personen, die Hinweise zum Verbleib der gesuchten Person geben können, sich bei der Polizei Magdeburg unter der Rufnummer 0391 / 546 3295 oder bei allen anderen Polizeidienststellen zu melden.